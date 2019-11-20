К 2024 году госорганы прекратят прием россиян и передадут эти полномочия МФЦ

Минэкономики разработало законопроект, согласно которому очный прием граждан в госорганах прекратится к 2024 году и будет полностью передан многофункциональным центрам (МФЦ), сообщило издание «Известия» со ссылкой на документ.

Также МФЦ будут предоставлять свои услуги независимо от места прописки и пребывания граждан. Чтобы повысить доступность госуслуг, МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные.

Кроме того, планируется, что к 2024 году практически все сервисы возможно будет получить онлайн. Для этого создадут облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий. Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.

Напомним, в начале года правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов). В ноябре Минкомсвязь представила пять прототипов новых суперсервисов — госуслуг, для получения которых не требуются бумажные документы и личная явка в госучреждения.

О разработке нового формата госуслуг — в материале “Ъ” «Государство должно быть незаметным».

О том, как госуслуги начнут превращать в суперсервисы,— в материале “Ъ” «Ничего личного, только цифра».