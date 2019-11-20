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Израиль атаковал район Дамаска в ответ на запуск ракет со стороны Сирии

Армия Израиля атаковала десятки целей в районе Дамаска в ответ на запуск ракет со стороны Сирии, говорится в сообщении Haaretz. Во вторник, 19 ноября, в Израиле удалось перехватить четыре ракеты.

«Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории»,— транслирует издание сообщение израильской армии.

Военные нанесли удары по 20 целям. Половина из них касается иранских объектов. Например, здание возле аэропорта в Дамаске, где предположительно находится штаб-квартира военного подразделения «Кудс».

Напомним, взрывы в Дамаске произошли сегодня, 20 ноября, ночью. Сообщалось, что системы ПВО страны отразили атаку на город. По данным агентства САНА, удар наносили самолеты израильских ВВС.

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