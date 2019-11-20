После стрельбы в колледже с должностей ушли его директор и замминистра образования

Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по организации безопасных условий учебного заведения, сообщили “Ъ” в региональном министерстве образования и науки. Замминистра образования Олег Якутов написал заявление по собственному желанию.

Решение об увольнении директора колледжа приняли после проведения служебной проверки. Ее проводили после стрельбы в колледже 14 ноября. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских, которая работает в колледже с 1999 года.

Замминистра образования Олег Якутов, который ушел по собственному желанию, курировал работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики.

Напомним, 19-летний студент Данил Засорин устроил стрельбу в одной из аудиторий колледжа 14 ноября. Погиб его ровесник. Три человека от 17 до 20 лет получили ранения. Сам студент покончил с собой. В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Подробнее о стрельбе в колледже в Благовещенске читайте в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».

Майя Зорина, Благовещенск