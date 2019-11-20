В Госдуму внесли законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента. Предлагается ввести в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и установить порядок ее расчета. Единая минимальная цена будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Среди авторов проекта закона — Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев («Единая Россия»), а также Сергей Катасонов (ЛДПР). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что рынок без экономически обоснованного ценового порога, ниже которого продукт не может быть реализован, активно насыщается нелегальной продукцией по экономически необоснованным заниженным ценам.

Как указывается в документе, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 руб. Нелегальная продукция продается по цене в диапазоне от 45 до 55 руб., при этом на долю налогов на одну пачку сигарет приходится как минимум 62 руб. Согласно предложенной депутатами формуле, единая минимальная цена на сигареты в России в текущем году могла бы составлять 86,28 руб. Этот показатель не задел бы более 97% продукции легальных производителей, утверждают авторы законопроекта.

К чему приведет снижение минимальной цены на табачные изделия, — в материале “Ъ FM”.