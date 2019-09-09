Цены на сигареты подводят под общий минимум

В Госдуме предлагают ввести минимальную цену на табачные изделия. Депутаты от ЛДПР считают, что пачка сигарет не должна стоить меньше 85 руб. Цена будет меняться: формула, по которой она рассчитывается, должна зависеть от налоговой нагрузки на производителей и дистрибуторов.

Такая мера, с одной стороны, снизит доступность табачных изделий, а с другой — поможет в борьбе с нелегальной торговлей, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов: «Это акцизный товар, причем акцизы собираются в два раза больше, чем у водки. При этом для последней существует отдельный закон и есть минимальная цена. Все это вводилось лет пять назад в связи с тем, что более 50% контрафакта было на рынке. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается на табачном рынке. Буквально три года назад мы говорили о 2-3% контрабанды и контрафакта. Сейчас эта цифра уже больше 10%.

Поэтому необходимы адекватные меры, которые могли бы остановить поток нелегальной продукции.

В этом плане введение минимальной цены определяет стоимость налога — сегодня это более 60 руб. на пачку. Вместе с тем мы иногда видим на прилавках пачки, которые продаются по 50 руб. Кроме того, чтобы административно воздействовать на тех, кто занимается нелегальной продукцией, необходимо считать потери для государства. Наши консультации с МВД показали, что им для расчета нужна фиксированная минимальная цена, чтобы можно было предъявлять претензии по КоАП и Уголовному кодексу. Поэтому в этом направлении мы двигаемся и планируем такую новеллу ввести».

Введение минимальной цены за пачку сигарет не снизит обороты нелегальной торговли. Но хуже от этой меры не станет, считает главный редактор информационного агентства «Русский табак» Максим Королев: «Весь интерес к нелегальному рынку возник именно за счет демпинга — за счет того, что цена его ниже. Акцент борьбы в дальнейшем должен будет смещаться на нелегальные каналы. Это уже не меры работы с производителем или цифровая маркировка пачек и прочее — нужно более тонко работать с этим сегментом.

Эффективность меры спорная. Какая-то польза от нее может быть, во всяком случае, вреда точно не будет. Она, по крайней мере, будет показывать минимальный уровень, по которому можно приобрести легальные сигареты со всеми выплачиваемыми налогами.





Это важный информационный индикатор. Проблема с нелегальным рынком в том, что сами розничные точки — мелкая дистрибьюция, мелкий опт, особенно в глубокой провинции — не соблюдают никакие требования и законы. Также ни цифровую маркировку, ни минимальную цену они соблюдать не будут. Поэтому в этом смысле мера ничем не поможет. Но для каких-то отдельных случаев легальной розницы, когда торговцы балуются с ценами, она может быть каким-то сдерживающим фактором. Но главное ее значение, конечно, индикативное — показывать и потребителю, и всем участникам рынка тот уровень цен, который на сегодня означает легальную продукцию».

По оценкам экспертов, из-за нелегальной торговли табаком бюджет России ежегодно теряет около 50 млрд руб.

Кирилл Абакумов