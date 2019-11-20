Льготы для цифровых технологий

По поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова в парламентском центре обсудили меры стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории области. Частично их должен обеспечить нацпроект «Цифровая экономика». Однако в качестве дополнительных мер поддержки планируется ввести пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и налогу на имущество организаций для IT-компаний. Разработкой соответствующего законопроекта уже занимается рабочая группа.



В Воронежской области есть серьезные предпосылки для развития цифровой индустрии. В частности, это сильная научная школа и школа вузовской подготовки IT-специалистов. Кроме того, по численности разработчиков программного обеспечения регион занимает 7 место в РФ (более 5 тыс. человек). Вместе с тем, Воронежская область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов: более высокий уровень оплаты труда в других регионах способствует оттоку кадров.

Часть этих вопросов призван снять нацпроект «Цифровая экономика». В его рамках в регионе запланированы региональные проекты по пяти базовым направлениям: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». В планах также формирование дееспособного IT-кластера и проведение отраслевой цифровизации.

Для развития IT-отрасли важным является комфортный налоговый климат. На данный момент льготы для IT-компаний в части налога по УСН уже действуют в более чем 40 регионах РФ. Также в ряде регионов IT-компании получают дополнительные льготы в виде сниженных ставок по транспортному или земельному налогу. В целях стимулирования развития отрасли в регионе по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова сформирована рабочая группа по разработке законопроектов, устанавливающих пониженные налоговые ставки по УСН и налогу на имущество организаций для компаний, работающих в сфере информационных и коммуникационных технологий. Основные параметры документов планируется представить на рассмотрение до 1 декабря текущего года.

«Мы рассчитываем, что разрабатываемые сегодня законодательные меры позволят привлечь в Воронежскую область крупных игроков IT-индустрии и в то же время создадут условия для развития малого и среднего бизнеса регионального уровня, что положительно скажется на экономическом потенциале региона и его инвестиционной привлекательности»,— подчеркнул Владимир Нетёсов.