Рассмотрение иска к оппозиционерам о расходах Росгвардии отложили на декабрь

Судья Черемушкинского районного суда Светлана Чурсина отложила рассмотрение иска прокуратуры Москвы к Алексею Навальному, Илье Яшину и другим оппозиционерам, передает корреспондент “Ъ”. Ранее иск был подан в связи с расходами Росгвардии в почти 5 млн руб. на обеспечение порядка на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.

«Суд постановил отложить заседание на 9 декабря для ознакомления ответчиков с документами (дополнительно представленными Росгвардией в обоснование своего иска.— “Ъ”)»,— сказала судья.

Как пояснили “Ъ” представители Росгвардии, они представили на заседании материалы с расчетами сумм. На вопрос о том, изменилось ли требование в почти 5 млн руб., они не ответили.

До этого на заседании прокурор, ссылаясь на норму о неприкосновенности частной жизни, попросила о закрытии судебного заседания, так как в его рамках будет упомянуто «много подробностей о конкретных сотрудниках Росгвардии». Но судья ответила, что не удовлетворит ходатайство до представления Росгвардией соответствующих документов. Когда же документы были представлены, оппозиционеры и их адвокаты попросили отложить заседание до ознакомления.

Адвокаты оппозиционеров также попросили об отводе прокуроров с заседания по иску московской прокуратуры в защиту интересов Росгвардии. Они объяснили это тем, что прокуроры не могут быть беспристрастными из-за недавней публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о черногорской недвижимости прокурора Москвы Дениса Попова. Представители прокуратуры заявили, что иск был подан предшественником господина Попова и прокуратура Москвы в данном случае выступает в качестве истца. Судья встала на сторону прокуратуры.

Каким торговым точкам помешали протесты Читать далее

Напомним, 4 октября в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокуратуры Москвы к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Владимиру Милову, Георгию Албурову и Александру Соловьеву, Олегу Степанову о возмещении государству почти 5 млн руб., потраченных Росгвардией на работу во время акций 27 июля и 3 августа. Оппозиционеры также сообщали о ходатайстве прокуратуры об аресте их квартир, однако оно было отклонено судьей. Кроме того, “Ъ” ранее выяснил детали двух аналогичных исков к оппозиционерам от ГУВД Москвы на сумму около 18 млн руб. (впоследствии московский главк сократил эту цифру вдвое).

О деталях иска читайте в публикации “Ъ” «Действия полиции заслужили высокую самооценку».