МТС улучшил прогноз по выручке

Сотовый оператор МТС улучшил прогноз роста выручки по итогам 2019 года до 6–7% по сравнению с ранее заявленными 4–5%, сообщил журналистам президент МТС Алексей Корня. На это повлиял эффект консолидации МТС-банка, увеличение объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами и динамика выручки в зарубежных дочерних компаниях. Компания также повысила прогноз по OIBDA на 4–5%.

Выручка группы МТС в третьем квартале 2019 года увеличилась на 4,6% год к году, составив 133,9 млрд руб. Капитальные затраты за девять месяцев составили около 60 млрд руб. из планируемых 90 млрд. Чистая прибыль МТС за этот период составила 18,4 млрд руб. против убытка в 37 млрд руб. годом ранее, когда компания резервировала средства на выплату штрафа по делу о коррупции в Узбекистане. Штраф был выплачен в мае 2019 года.

Юлия Тишина