19 ноября, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Егор Жуков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Студенту ВШЭ Жукову продлили домашний арест на полгода

Егору Жукову, фигуранту «московского дела», обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, продлили домашний арест на полгода — до 5 мая. Первое судебное заседание по существу назначено на 3 декабря, следует из данных картотеки Кунцевского районного суда Москвы.

Напомним, 21-летний студент четвертого курса Высшей школы экономики был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).

Подробнее о деле студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя