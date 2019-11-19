Студенту ВШЭ Жукову продлили домашний арест на полгода

Егору Жукову, фигуранту «московского дела», обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, продлили домашний арест на полгода — до 5 мая. Первое судебное заседание по существу назначено на 3 декабря, следует из данных картотеки Кунцевского районного суда Москвы.
Напомним, 21-летний студент четвертого курса Высшей школы экономики был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ).
Подробнее о деле студента — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».
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