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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике

Фото: Baltimore Sun/TNS/ABACAPRESS/Коммерсантъ

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании по футболу

Луис Энрике вновь назначен главным тренером сборной Испании по футболу, объявил президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес. Трансляция пресс-конференции господина Рубиалеса велась в Twitter-аккаунте федерации.

Господин Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, после поражения национальной команды от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира и последовавшей за ним отставки Фернандо Йерро. Контракт специалиста был рассчитан на два года, однако летом 2019-го он был вынужден покинуть национальную команду из-за болезни его девятилетней дочери, которая скончалась от рака 29 августа. За год под руководством Луиса Энрике сборная Испании провела семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения.

С июня главным тренером испанской сборной был Роберт Морено. Под его руководством команда обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020.

Подробнее об уходе Луиса Энрике из сборной минувшим летом читайте в материале “Ъ” «Испанским футболистам поменяли главного».

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