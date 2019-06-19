Испанским футболистам поменяли главного

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике, назначенный на этот пост в июле прошлого года после поражения испанцев от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира, ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Руководство испанской федерации уже объявило, что европейское первенство 2020 года экс-чемпионы мира и Европы проведут под руководством Роберта Морено, работавшего помощником Луиса Энрике.

Об отставке Луиса Энрике было объявлено за несколько часов до пресс-конференции президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он заявил, что 49-летний тренер «переживает очень трудный период» в своей жизни и попросил журналистов отнестись к нему с уважением.

Напомним, на свой пост Луис Энрике, под руководством которого «Барселона» дважды выигрывала чемпионат Испании, заступил 9 июля 2018 года, сменив Фернандо Йерро вскоре после поражения испанцев от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира. Контракт со специалистом был подписан на два года. Однако в итоге с Луисом Энрике испанцы провели лишь десять матчей, в которых одержали восемь побед, в том числе над Норвегией в первом туре отборочного турнира группы F чемпионата Европы, и потерпели два поражения. Начиная с марта командой руководил Роберт Морено, 41-летний помощник Луиса Энрике, которому тот передал свои полномочия из-за семейных проблем. И вот теперь Морено официально назначен главным тренером сборной Испании.

Новый тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено Фото: Sergio Perez, Reuters

После четырех туров в группе F сборная Испании, обыгравшая кроме Норвегии Швецию, Мальту и Фарерские острова, уверенно занимает первое место. Таким образом, ее выход в финальную часть сомнений не вызывает, хотя некоторых специалистов смущает отсутствие у Роберта Морено необходимого опыта работы главным тренером. Сам он, впрочем, считает, что способен вывести команду на Евро-2020.

Напомним, за последние три года главный тренер сборной Испании меняется уже в четвертый раз. Висенте дель Боске, работавшего с ней с 2008 по 2016 год, сменил Юлен Лопетеги. Однако он накануне старта чемпионата мира был заменен на Фернандо Йерро. Дело в том, что Лопетеги договорился о контракте с мадридским «Реалом», о чем испанской федерации стало известно постфактум.

Арнольд Кабанов