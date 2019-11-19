Зарубежные СМИ: Возможно ли мирное урегулирование конфликта в Гонконге?

В кампусе Политехнического университета Гонконга остаются около 100 протестующих. Радикально настроенные студенты забаррикадировались в вузе, они устраивают поджоги и забрасывают полицейских кирпичами. Локальный конфликт в Гонконге беспокоит другие страны. К мирному урегулированию призвали власти Японии, американцы намерены обсудить ситуацию с Пекином. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Противостояние у Гонконгского политехнического университета продолжается с 17 ноября. 100 студентов забаррикадировались на территории кампуса. Они взломали учебные лаборатории, из украденных химикатов готовят самодельные бомбы, начиняют бутылки зажигательной смесью и бросают в полицейских. Стражи порядка оцепили периметр вуза и прилегающие улицы. Они использовали слезоточивый газ и резиновые пули, вынуждая протестующих покинуть здание.

Поздно вечером 18 ноября в кампус разрешили войти группе посредников. The Wall Street Journal уточняет, что это были несколько школьных директоров и бывший глава заксобрания города. Им удалось уговорить некоторых студентов добровольно покинуть захваченный вуз. Из здания вышли 600 человек. Примерно каждый третий из них — несовершеннолетний. Их отправили по домам, но еще 400 человек арестовали.

Издание Politico сообщает, что полицейская блокада Политехнического университета вызвала волну протеста в других частях города. Беспорядки в Гонконге продолжаются с июня, и многие уже признают ситуацию неуправляемой. Вмешаться готовы иностранные государства.

The New York Times пишет, что лидер республиканцев в американском Сенате призвал президента США Дональда Трампа поддержать протестующих. По мнению политика, тема законопроекта об экстрадиции правонарушителей из Гонконга материковому Китаю, послужившая поводом для начала беспорядков, должна стать ключевой на переговорах Соединенных Штатов и КНР.