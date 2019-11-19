Кремль: точных сроков строительства моста через Лену пока нет

Президент России Владимир Путин попросил правительство подтвердить свою готовность на реализацию строительства моста через Лену в районе Якутска, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, точных сроков решения вопроса пока нет.

«Четких сроков не установлено, но там действительно были контакты у губернатора с президентом, и губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами»,— прокомментировал ситуацию господин Песков.

Накануне, “Ъ” стало известно, что проект автомобильного мостового перехода через Лену получил поддержку президента. По данным источников “Ъ”, президент поручил правительству представить предложения, отметив, что «ситуация созрела до реализации». По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб.

Подробнее об инфраструктурном проекте — в материале “Ъ” «По Ленинским мостам».