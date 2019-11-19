Avito и «Почта России» запустили доставку по Москве и области

«Почта России» совместно с Avito запустили в Москве и Московской области сервис по доставке товаров, говорится на сайте госкомпании. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество по всей России.

«Мы видим, что услугой доставки на Avito пользуется все большее число продавцов и покупателей: она не только дает возможность пользователям покупать и продавать товары по всей России, но и обеспечивает безопасность сделки. С момента запуска сервиса в 2018 году количество сделок с использованием доставки составило более миллиона, а товарооборот по ним — 5,6 млрд руб.»,— рассказала руководитель продуктового направления Avito.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо на сайте Avito нажать на кнопку «купить товар с доставкой». После оплаты товара и услуги за его пересылку деньги замораживаются на счету Avito. Компания получает деньги за проданный товар, после того как покупатель забирает посылку в отделении «Почты России».

Ранее сервис работал в тестовом режиме в пилотном варианте в Твери и Нижнем Новгороде.

Напомним, в ноябре «Почта России» заявила об открытии пунктов выдачи онлайн-заказов в магазинах «Обуви России». Планируется перенаправлять на выдачу в магазины до 5 тыс. посылок в месяц.

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ” «Покупки до востребования».