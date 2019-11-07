«Почта России» начнет выдавать заказы в магазинах «Обуви России»

В магазинах «Обуви России» в ноябре откроются пункты выдачи онлайн-заказов «Почты России», сообщил пресс-центр госкомпании. Планируется перенаправлять на выдачу в магазины до 5 тыс. посылок в месяц.

«Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить загрузку на отделения связи “Почты России” в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК “Обувь России” и повысить лояльность покупателей»,— сказано в сообщении.

В течение двух недель «Обувь России» и «Почта России» интегрируют программное обеспечение и начнут обучение сотрудников. Проект заработает в тестовом режиме в некоторых магазинах, затем к нему подключат оставшиеся торговые точки.

Ранее «Почта России» запустила сервис для интернет-торговли. Он включает доставку отправлений весом до 15 кг в почтовые отделения и партнерские ПВЗ и постаматы.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Покупки до востребования».