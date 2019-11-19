Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в Сирию

Ростуризм порекомендовал россиянам воздержать от туристических поездок в Сирию до тех пор, пока в стране не нормализуется обстановка. Ранее “Ъ” сообщил о появлении на российском рынке туров в Сирию.

«Российским гражданам — воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране»,— говорится в сообщении. В организации также рекомендовали российским туроператорам приостановить продажу туров в страну.

При этом в Ростуризме напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий.

Как сирийцы возвращаются к миру Читать далее

Напомним, как стало известно “Ъ”, сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Стоимость тура — более 100 тыс. руб. По турпутевкам страну посетили 50 человек. По мнению экспертов, потенциальная аудитория путешественников может расшириться до десятков тысяч туристов.

О запуске туров для россиян — в материале “Ъ” «Туристы бронируют фронт».