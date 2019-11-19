Зеленский назвал переход Тимошенко в оппозицию «давней украинской традицией»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переход партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» в оппозицию. Так госпожа Тимошенко отреагировала на одобрение Верховной радой в первом чтении законопроекта о продаже сельхозземель.

«Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе»,— написал на своей странице в Facebook украинский президент.

Ранее в интервью украинскому телеканалу ICTV лидер партии «Батькивщина» выразила несогласие с принятием в первом чтении земельной реформы и рассказала об отказе президента согласовывать выдвинутые ей кандидатуры на государственные должности.

«Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда»,— мотивировал решение господин Зеленский.

Он также отметил, что сейчас оппозиция имеет «красивый вид». «Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького"»,— сказал он.

Напомним, одобрение Верховной рады в первом чтении законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель вызвало критику со сторону парламентариев, голосовавших против. Они назвали законопроект угрозой национальному суверенитету. Юлия Тимошенко подала в Конституционный суд жалобу с просьбой пересмотреть решение Рады и выставить вопрос на референдум.

О реакции оппозиции на земельную реформу — в материале “Ъ” «"Россиянам даже войну не нужно вести! Мы продаем землю агрессору!"».