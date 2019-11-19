В Челябинске отмыли от серой краски стену дома с граффити

Челябинские граффитисты отмыли от серой краски фасад пятиэтажки с изображением девушки с караваем. Об этом сообщила начальник отдела по связям со СМИ мэрии Ксения Дурманова на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ночь с 15 на 16 ноября неизвестные закрасили на торцевой стене дома №164 по улице Труда (рядом с дворцом спорта «Юность»). Позже выяснилось, что это сделали представители рекламного агентства «Метро», которое раньше арендовало фасад. Руководство администрации Челябинска заявило, что это место будет исключено из списка для размещения наружной рекламы.