Фрилансеров освободят от подоходного налога в Ленобласти

С 1 января 2020 года самозанятые граждане в Ленинградской области с доходом не более 2,4 млн рублей в год будут освобождены от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. При этом им придется платить налог в 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Новая схема налогообложения для фрилансеров связана с проводимым на территории Ленобласти экспериментом по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как предполагают областные власти, освобождение от подоходного налога позволит гражданам, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, работать легально и брать кредиты в банках. В то же время это должно снизить в регионе долю теневого предпринимательства, что, по предварительным подсчетам, увеличит объем поступлений в областной до 140 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти намерены компенсировать до 90% затрат малому бизнесу, реализующему экспортную деятельность.