Малый бизнес Ленобласти, экспортирующий продукцию, получит поддержку

Малому бизнесу Ленобласти, реализующему экспортную деятельность, будут компенсировать до 90% затрат. Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

На субсидирование из бюджета выделено 15 млн рублей. Они будут предоставляться на основе конкурса тем бизнесменам, затраты которых были произведены не более двух лет назад. Максимальная сумма субсидии на одного предпринимателя – 2 млн руб.

Субсидии будут компенсировать транспортные, складские, таможенные и юридические расходы бизнеса.