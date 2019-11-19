Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис. Сегодня, 19 ноября, Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды.

«Ни в каком варианте не идет речь о том, что у Сбербанка появится контроль»,— заявил журналистам господин Хасис (цитата по ТАСС). Он также отметил, что в состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка.

Напомним, в июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили, о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил». Вложения компаний могут достичь 64 млрд руб. В ноябре Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.

Подробнее о подписании соглашения о создании СП — в материале “Ъ” «Сбербанк купит долю в Mail.ru Group».