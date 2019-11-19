В Дагестане задержаны восемь сотрудников УФСИН, в том числе начальники колоний

Сотрудники правоохранительных органов провели в Дагестане серию задержаний руководящих работников республиканского УФСИН. Общее число задержанных, по данным “Ъ”, составляет восемь человек.

По данным “Ъ”, первые задержания были проведены еще на прошлой неделе, в день ареста начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Среди задержанных и арестованных в конце минувшей недели оказались начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов и начальник лечебно-исправительного учреждения №4 Алигаджи Магомедов. Сегодня и завтра ожидается избрание меры пресечения еще для трех сотрудников УФСИН, в том числе для начальника махачкалинского СИЗО №1 Давуда Давыдова.

По неподтвержденным данным, сотрудникам дагестанского УФСИН инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и растрата. Некоторые из этих преступлений связаны с госконтрактами на ремонт исправительных учреждений.

Однако никакого официального подтверждения этой информации до сих пор нет. Следственный комитет РФ и пресс-служба Советского районного суда Махачкалы отказываются предоставлять прессе какую-либо информацию о проводимых следственных действиях и результатах судебных заседаний. Избрание меры пресечения для задержанных проходит в обстановке секретности.

О задеражании начальника ГУ ФСИН по Ростовской области — в публикации “Ъ” «Генерал будет хранить тайны в СИЗО».

Юлия Рыбина, Махачкала