Совершать сделки купли-продажи можно будет через «Госуслуги»

Россияне смогут совершать сделки купли-продажи имущества через портал госуслуг, говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи. Ведомство планирует запустить такой механизм уже в следующем году.

«Есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять и юридически значимые действия. В частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи»,— привела пресс-служба слова премьер-министра России Дмитрия Медведева. Соответствующее постановление уже подписано.

Ранее на портале госуслуг появилось возможность совершать оплату через сервис Google Play.

Как госуслуги начнут превращать в суперсервисы — в материале “Ъ” «Ничего личного, только цифра».