На «Госуслугах» появилась оплата Google Pay

Совершать оплату на портале «Госуслуги» теперь можно через сервис Google Play, сообщили “Ъ” в портале. Ранее оплачивать услугу можно было банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay, средствами с мобильного телефона.

«Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay. Число приложений и сайтов, где доступна наша технология, постоянно растет, и это делает жизнь российских интернет-пользователей проще»,— говорится в сообщении портала.

Штраф, счет, пошлину или задолженность можно оплатить по отдельности или вместе, с помощью «мультиоплаты».

Напомним, в начале года правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов) — 25 «дорожных карт» по их развитию планировалось подготовить летом 2019 года.

О разработке нового формата госуслуг — в материале “Ъ” «Государство должно быть незаметным».

Как госуслуги начнут превращать в суперсервисы — в материале “Ъ” «Ничего личного, только цифра».