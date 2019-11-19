В окружении Зеленского исключили продажу сельхозземель россиянам

Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко. Неделей ранее Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий продажу сельхозземель.

«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства»,— сказал господин Лещенко. По его словам, эта санкционная норма будет четко прописана в законе.

Уполномоченный по правам президента также добавил, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины без двойного гражданства, проживающие на территории Украины.

Также Роман Лещенко отметил, что, так как общество не принимает продажу земли иностранцам, президент Владимир Зеленский заявил о вынесении этого вопроса на референдум.

Напомним, с 2002 года на Украине действовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 13 ноября 2019 года Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель.

Как украинская оппозиция не смогла помешать принятию в первом чтении земельной реформы — в материале “Ъ”.