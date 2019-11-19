Федор Бондарчук может снять новый фильм в Кыштыме

Кыштым может стать съемочной площадкой для нового фильма Федора Бондарчука, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Кинокомпания Art Pictures Vision планирует снять картину «Демидовы» и уже провела в южноуральском городе фото- и видеосъемку потенциальных локаций. По словам директора городского центра развития туризма Алины Шмариной, создатели фильма заинтересовались площадками, находящимися на территории машиностроительного объединения.

«Интерес также вызвал известный далеко за пределами Кыштыма объект культурного наследия федерального значения “Белый дом”. Предварительные съемки прошли и в Церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов. В целом съемочная группа осталась довольна материалом»,- сообщила Алина Шмарина. По ее словам, в дальнейшем кинокомпания решит, проводить ли съемки в Кыштыме или воссоздать демидовские места на основе отснятого материала с помощью компьютерной графики.