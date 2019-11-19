Депутаты лишили Высокинского права утверждать почетных жителей Екатеринбурга

Екатеринбургская гордума на заседании во вторник лишила администрацию города права утверждать почетных жителей.

Ранее решение о выборе почетного гражданина принимала комиссия, которая состояла из глав семи районных администраций, чиновников и депутатов. Возглавлял комиссию мэр Александр Высокинский. Ежегодно звания удостаивается по одному человеку, за исключением юбилейных для города дат — тогда награждаются три человека.

«Комиссия по присвоению почетного звания будет представлять на рассмотрение думе не менее двух кандидатур. Вручение награды будет осуществляться как главой города, так и председателем думы»,— сообщается в пояснительной записке.

Впервые звание «Почетного гражданина» было присвоено в 1877 году генералу Евгению Богдановичу — инициатору строительства железной дороги Екатеринбург—Тюмень. Среди обладателей звания: Сергей Витте, Петр Столыпин. После Октябрьской революции 1917 года эта традиция была прервана. Ее возобновили только в 1966 году. В новом периоде истории звание «Почетного гражданина» получили легендарный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, экс-мэр Екатеринбурга (занимал должность с 1992-го по 2010 год) Аркадий Чернецкий, экс-губернатор Свердловской области (возглавлял регион в 1995–2009 годах) Эдуард Россель, гендиректор УГМК Андрей Козицын. В 2018 году почетного звания удостоились хоккеист Павел Дацюк, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, в 2019 году — собственник группы «Синара» и ТМК Дмитрий Пумпянский.