Осенью РЖД получит первые плацкарты и купе с душем и розетками

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) осенью 2019 года передаст ОАО РЖД первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, из которых сформируют первые поезда, передает «РИА Новости» со ссылкой на замгенерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова.

В апреле ТМХ презентовал построенные для Федеральной пассажирской компании (ФПК; входит в РЖД) новые вагоны-купе с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками. В мае господин Лошманов рассказывал, что ТМК строит для РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками.

По его словам, такие вагоны передадут РЖД в октябре. Первые купейные вагоны — в сентябре, плацкартные — в октябре, штабные — в ноябре. Ожидается, что три первых полноценных состава сформируют в ноябре нынешнего года, вагоны также оборудуют USB-розетками и дополнительными светильниками, рассказал господин Лошманов на полях международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо».

Всего ФПК заказала у «Трансмашхолдинга» 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 237 млрд руб. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов до 2025 года.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ” «Иностранцев в скорый не сажают».