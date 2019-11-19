Чиновников обязали приспособить администрацию челябинского района для депутата-колясочника

Прокуратура внесла представление главе Калининского района Челябинска Сергею Колеснику с требованием обеспечить доступность здания администрации для инвалидов.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе проверки установлено, что здание администрации не доступно для инвалидов, несмотря на то, что один из членов районного совета депутатов Николай Ольховский передвигается на инвалидной коляске. В нарушение требований закона у объекта нет паспорта доступности для инвалидов. В связи с чем главе района внесено представление об устранении нарушений.

Зал заседаний в администрации района находится на четвертом этаже, при этом в здании нет лифтов и пандусов. Ранее, чтобы обеспечить депутату Николаю Ольховскому возможность участвовать в работе совета депутатов, заседания перенесли в школу микрорайона «Ньютон».