Волатильность рубля снизилась до пятилетнего минимума

Ожидаемая волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) в ноябре 2019 года опустилась до минимума с начала 2014 года. В ноябре 2019 года она составила, по данным Bloomberg, 8,4%, тогда как в декабре 2014-го — январе 2016 года достигала 56–57%.

По мнению опрошенных РБК экспертов, минимальная за последние пять лет волатильность рубля обусловлена отсутствием новых событий в торговой войне, активным снижением ключевых ставок по всему миру, адаптацией рынка к плавающему валютному курсу, действием бюджетного правила и стабильным платежным балансом.

Несмотря на показатель 8,4% рубль остается в списке самых волатильных валют развивающихся стран и занимает седьмое место. Самые волатильные валюты развивающихся стран — южноафриканский рэнд (12,85%), бразильский реал (12,2%) и чилийский песо (11,86%).

Напомним, в 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса. При этом регулятор сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

О том, что будет с рублем, долларом и евро в ноябре,— в экономическом прогнозе “Ъ”.