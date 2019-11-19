Прокуратура обжалует снижение штрафа челябинскому экс-министру здравоохранения в семь раз

В Челябинске прокуратура Ленинского района обжалует решение суда о снижение размера штрафа осужденному экс-министру здравоохранения региона Виталию Тесленко.

15 ноября Ленинский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего чиновника об освобождении осужденного от дополнительного наказания в виде штрафа в неоплаченной части в размере 60 млн руб. Штраф снижен до 10 млн руб. Постановление суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, экс-министр здравоохранения Челябинской области был признан виновным в сентябре 2014 года в получении взяток в сумме около 70 млн руб. и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 млн руб. После вынесения приговора сумма штрафа снижалась апелляционной инстанцией до 100 млн, до 70 млн, а затем до 5 млн. рублей, все решения были обжалованы стороной обвинения. За весь период отбывания наказания Тесленко заплатил чуть более 10 млн руб. В августе 2017 года его освободили условно-досрочно.