Вадим Шумков утвердил трех директоров областных департаментов

В Курганской области три директора региональных департамента избавились от приставки и. о. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, губернатор Вадим Шумков утвердил в должности директора департамента промышленности и транспорта Владимира Ковалева, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды – Андрея Саркисова, департамента экономического развития – Ивана Смирных.

Кроме того, начальником главного управления социальной защиты населения региона стала Юлия Козлова, которая также до этого была исполняющей обязанности руководителя ведомства.