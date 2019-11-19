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Вадим Шумков утвердил трех директоров областных департаментов

В Курганской области три директора региональных департамента избавились от приставки и. о. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, губернатор Вадим Шумков утвердил в должности директора департамента промышленности и транспорта Владимира Ковалева, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды – Андрея Саркисова, департамента экономического развития – Ивана Смирных.

Кроме того, начальником главного управления социальной защиты населения региона стала Юлия Козлова, которая также до этого была исполняющей обязанности руководителя ведомства.

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