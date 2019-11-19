Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США на $775 млн

Россия вложила в сентябре в государственные ценные бумаги США еще $775 млн, увеличив таким образом общий объем вложений до $10 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов США. На краткосрочные бумаги приходится около $7 млрд, на долгосрочные — остальные $3 млрд.

В августе российские вложения в гособлигации равнялись $9,3 млрд. На долгосрочные бумаги при этом приходится $3,068 млрд, а на краткосрочные — $6,259 млрд.

Самый большой объем вложений России в государственные бумаги США был зафиксирован в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014 года он упал до $86 млрд (накануне, в ноябре, вложения составили $108 млрд). Также объем вложений резко упал в апреле 2018 года — на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг у России.