Урбанист Лев Владов будет претендовать на пост главного архитектора Челябинска

Челябинский урбанист Лев Владов заявил о намерении претендовать на должность главного архитектора Челябинска. В опубликованном в соцсетях видео он сказал, что подаст документы на конкурс на замещение этой вакантной должности.

«Конкурс на должность главного архитектора Челябинска проваливается. Заявку так никто и не подал. Никто не хочет решать проблемы, копившиеся десятилетиями. А я хочу и могу»,- говорит Лев Владов. Он отметил, что является единственным выпускником программы «Архитекторы.РФ», живущим в Челябинске, и у него есть команда. «Я знаю лучших в России градостроителей, которые готовы вместе со мной сделать Челябинск лучше. Я заявляю, что подаю документы на должность главного архитектора Челябинска»,- заключил урбанист.

Вчера заместитель главы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне сообщил, что на конкурс по замещению вакантной должности главного архитектора не заявился никто, хотя о желании участвовать заявляли четыре человека.