Организация по миграции призвала Ливию обеспечить безопасность мирного населения

Международная организация по миграции (МОМ) призвала стороны конфликта в Ливии гарантировать безопасность гражданских лиц. Этот призыв последовал за сообщениями об авиаударе по фабрике под Триполи, в результате которого погибло по меньшей мере семь человек. «Эта атака представляет собой наглядное подтверждение неблагоприятных условий и рисков, которым ежедневно подвергаются мигранты и местные общины»,— заявил глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода (цитата по ТАСС).

МОМ напомнила, что с апреля в результате эскалации конфликта в Ливии погибли сотни мирных жителей. В Триполи и окрестностях насчитывается более 110 тыс. мигрантов. Еще 2 тыс. мигрантов находятся в центрах задержания. Свои дома в результате боев покинуло около 128 тыс. человек.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи Ливия оказалась расколота по территориальному признаку. Запад страны пытается удержать заседающее в Триполи правительство Файеза Сарраджа. Восток — вотчина фельдмаршала Хафтара. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей и действует свое временное правительство. Стороны не раз пытались прийти к согласию, но все попытки примирения заканчивались провалом.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Вашингтон недоволен поведением Москвы в Ливии».