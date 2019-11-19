«Нафтогаз» намерен обсудить предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

Дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии ЕК, считает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он выразил надежду на продолжение работы в подобном режиме.

«И даже последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачным способом в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские, условия продолжения транзита»,— заявил господин Витренко в эфире телеканала ICTV (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Минэнерго Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым. Компания предложила продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий.

В предложении, в частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» ждет также позицию Киева относительно его готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются 1 января 2020 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».