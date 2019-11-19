Постпред РФ: США не делали пока конкретных шагов по выходу из Договора по открытому небу

США не предпринимали пока практических шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу (ДОН), заявил «РИА Новости» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из ДОНа.

«Насколько эта информация соответствует действительности, сказать трудно»,— сказал господин Ульянов.

ДОН подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией.

О том, что США планируют покинуть ДОН, стало известно 8 октября. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушения со стороны России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».