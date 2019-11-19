Немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, а также в области специализированных услуг в промышленности. В России компания присутствует более 170 лет.

ООО «Сименс» — головная компания Siemens AG в России, Белоруссии и Центральной Азии. Оборот в 2019 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил €1,1 млрд (без учета Белоруссии и Центральной Азии), число сотрудников — около 3,4 тыс. Siemens принадлежит 65% в СП по производству газовой турбины SGT-2000E с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), а также доля 46% в «Интеравтоматике», занимающейся внедрением автоматизированных систем управления на ТЭС. На базе своего поезда Velaro Siemens разработал для российской колеи скоростные поезда «Сапсан». В рамках СП с группой «Синара» — «Уральские локомотивы» — Siemens выпускает другую модель скоростных поездов «Ласточка». Siemens также выражал намерение участвовать в строительстве первой в России высокоскоростной магистрали.