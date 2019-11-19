Либеров Александр Борисович

Родился 20 февраля 1974 года в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Гамбургский университет, получил степень кандидата наук по специальности «контроллинг маркетинга». Магистр делового администрирования (MBA). Гражданин Германии.

Свою карьеру в Siemens начал в 1996 году в медицинском департаменте компании, работал на различных должностях в подразделениях Siemens в Германии, США, Австралии и Сингапуре. В 2015 году стал главным коммерческим директором Siemens в России. В октябре 2018 года Александр Либеров возглавил подразделение концерна в России, сменив проработавшего на этой должности 12 лет Дитриха Мёллера. Доктор Мёллер ушел в отставку на волне скандала с перепоставкой турбин Siemens в Крым, что стало причиной введения санкций ЕС и США против ряда российских чиновников и компаний.