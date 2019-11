Медитации с видом на море

В представлении многих Турция — фаворит беспечного летнего отдыха. Зимой поток отдыхающих в эту страну невелик, поэтому именно в это время здесь можно пройти качественный ретрит. Уединение, покой, морской воздух, смешанные леса, спа-процедуры и индивидуальный подход к системе питания и тренировок помогут быстро перезагрузиться тем, кто устал проводить в офисе дни напролет.

Даже три дня отдыха в спокойном, размеренном ритме в окружении природы и профессионалов, которые ненавязчиво позаботятся о хорошем самочувствии, пойдут на пользу. Пожалуй, лучшее место для этого находится на пересечении путей Европы и Азии — на Турецкой Ривьере недалеко от Бодрума и Смирны, предполагаемой родины Гомера. В этих краях разместился премиальный курорт Six Senses Kaplankaya — прямо на скальных склонах, благодаря чему его гости наслаждаются великолепными бирюзовыми водами Эгейского моря и акварельным закатом над ними.

Помимо основного здания отеля в комплекс входят уединенные семейные виллы и жилые резиденции, которые облюбовали мировые знаменитости: здесь можно встретить, например, Еву Герцигову и Каролину Куркову. Номера оформлены в теплых тонах, в отделке используется аутентичный турецкий декор: стена у изголовья кровати обита плетеной кожей, на других — картины турецких художников, а в ногах постелен килим ручной работы. Каждая вилла имеет небольшой сад со своими особенностями, будь то древнее оливковое дерево, душ на открытом воздухе, бассейн или изящная беседка. Во всех виллах есть возможность организовать ужин в саду.

Уход за собой

Одно из основных преимуществ курорта — наличие собственного двухэтажного спа-центра Six Senses Spa Kaplankaya, который занимает площадь 10 тыс. кв. м. Здесь предлагают внушительный выбор процедур: 38 кабинетов красоты, турецкие хаммамы, соляной грот, кварцевую сауну, гидротерапевтический бассейн, бассейн Watsu. Сначала квалифицированные эксперты с помощью скрининга определяют основные физиологические биомаркеры гостя и используют полученные результаты для создания персонального оздоровительного комплекса, который сочетает холистические процедуры и достижения современной науки. В меню Six Senses Spa входят процедуры по очищению и детоксу, снижению веса, снятию стресса, омоложению, поддержанию женского здоровья. Здесь же есть кардиостудия, студии йоги и пилатеса, зоны TRX и сайкла. Каждому гостю подбирают индивидуальную программу тренировок и практик, исходя из его физического и эмоционального состояния и пожеланий.

В отеле регулярно проходят ретриты и велнес-мероприятия. Например, в октябре состоялся велнес-уикенд Harvest Kaplankaya для адептов здорового образа жизни, который объединил ораторов мирового уровня и авторитетных экспертов, а также 200 участников более чем из 20 стран мира.

Гости в течение нескольких дней посещали оздоровительные занятия, слушали лекции и мастер-классы авторитетных спикеров, среди которых специалисты по дыхательным практикам, антропологи, врачи, представители творческих профессий. И все это под душевную музыку на сказочно красивом побережье Эгейского моря в окружении оливковых рощ и хвойных лесов.

Основы правильного питания

О тех, кто совсем не интересуется тем, что он ест, позаботится программа Eat With Six Senses («Питание с Six Senses»), которая основана на использовании натуральных местных ингредиентов и дает гостям уверенность в том, что еда полезна для них и безопасна для окружающей природы. Клубнику и зелень, например, выращивают тут же, на собственном огороде.

В приготовлении блюд повара избегают вредных ингредиентов (усилители вкуса и запаха, лактоза, глютен и сахар). Они выбирают такие продукты и способы приготовления, которые улучшают пищеварение, повышают иммунитет и улучшают состояние кожи. Курорт имеет хорошие отношения с местными фермерами, производителями и поставщиками, которые ежедневно поставляют на кухню свежие продукты без термической обработки и токсичной упаковки.

Развлечения

В отеле предусмотрено множество спортивных активностей: турниры по волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису. Летом можно организовать дайвинг-заплыв, маршрут на каяках или урок катания на падл-борде. В любое время года приятно прокатиться по внушительной территории отеля на велосипеде, который можно взять в аренду. Среди мастер-классов, которые особенно приятны в зимнее время,— урок по изготовлению косметики. Здесь можно самостоятельно создать, например, натуральный скраб для тела и тут же его использовать в местном спа или банном комплексе.

Для детей на курорте действует программа Grow With Six Senses («Расти с Six Senses»), которая включает специально разработанные для ребятишек спортивные занятия, йогу, лекции, знакомства с местной культурой и уроки заботы о планете. Здесь проводятся и тихие, и подвижные игры, так что каждый найдет занятие по душе, будь то декорирование керамики, изготовление и запуск воздушных змеев или сбор грибов в органическом саду.

Как добраться

Время в пути — примерно четыре с половиной часа. Turkish Airlines — самый комфортный вариант для перелета. Перевозчик выполняет до пяти прямых регулярных рейсов в день из Москвы в Стамбул, а из аэропорта Стамбула в Бодрум рейсы стартуют практически каждый час. Компания славится своей пунктуальностью и высоким уровнем сервиса, в том числе бизнес-залами, а еще молодым парком самолетов и широкой маршрутной сетью.

Из международного аэропорта Миляс-Бодрум можно продолжить путешествие к курорту на машине (50 минут), катере (30 минут) или вертолете (15 минут). От международного аэропорта Измира до курорта на машине ехать 1 час 40 минут.

Здоровые привычки Six Senses Kaplankaya