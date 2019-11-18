Ford превратит Mustang в семейство моделей

Компания Ford превратит модель Mustang в целое семейство автомобилей, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера европейского подразделения марки Мурата Гюлера.

«Mustang вызывает массу эмоций и пришло время расширить линейку моделей, которые будут предлагать новые ощущения, — пояснил господин Гюлер. — Пришло время сделать из Mustang целое семейство автомобилей».

Напомним, помимо купе и кабриолета Ford Mustang теперь существует и электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, представленный в 2019 году.