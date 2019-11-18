«Власти нужно задуматься о том, как живет российская провинция»

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил информацию “Коммерсанта” о том, что президент Владимир Путин дал зеленый свет строительству моста через реку Лену в районе Якутска. Проект обсуждается с конца прошлого века. В регионе это считается проблемой №1. Есть несколько версий о том, что решение пришлось откладывать из-за строительства Крымского моста. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередная отсрочка была бы чревата социальными последствиями.

Мост через Лену, вернее, его отсутствие, давно уже стал хитом интернета. В Сети очень популярны ролики о том, как якутяне штурмуют паромы и даже утлые коммерческие суденышки, пытаясь переправиться на нужный берег реки Лены, или как зимой машины едут по зимнику. Как будто на дворе не XXI век, а как минимум начало XX. Возникают ассоциации с дорогой жизни и со всеми вытекающими последствиями — лед может надломиться.

Строительство моста обсуждается с 80-х годов прошлого столетия. Приемлемое решение никак не могли найти. Глава республики Айсен Николаев н однократно бывал в Кремле с соответствующими проектами. Его слушали, руководители государства обещали. Однако строительство каждый раз откладывалось. Понятно, что Якутия — не Крым и даже не Владивосток — строить в условиях вечной мерзлоты непросто и финансово невыгодно. Вопрос был задан и на прошлогодней пресс-конференции президента. Владимир Путин не дал конкретного ответа, отметив, что нужно свериться с расчетами и еще раз все взвесить. Этим воспользовалась неконструктивная оппозиция. Алексей Навальный указал — мол, государство занимается исключительно политическими проектами, а о простых людях не думает. Он вообще часто обращается к этой теме.

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Кроме того, весной в Якутске произошли масштабные акции протеста из-за конфликтов с мигрантами. Причем власти пошли на диалог с общественностью. Остроту удалось снять, но, как говорится, вопросы остались. Градус общественного напряжения существенно повысился. И все это на фоне не очень удовлетворительного уровня жизни. Получается, Крым — любимый регион, а Якутии придется постоять в очереди. И вот впереди новая пресс-конференция Владимира Путина. Естественно, что якутские журналисты вновь попытаются узнать о судьбе моста, и вот им подарок: президент заявил, что ситуация дозрела до реализации. Проект готов, инвесторы вроде согласны, профильные министерства тоже. Глава государства поручил премьер-министру внести свои предложения.

Конечно, мост еще надо построить. Для этого придется изыскать 83 млрд руб. И по срокам тоже придется потерпеть: 2025 год — это лишь по плану. Нельзя исключать, учитывая сложность строительства, что все это сдвинется и на более позднее время. Однако самое главное состоит в том, что жителям дали надежду — не все же по льду и на лодках переправляться.

Власти нужно серьезно задуматься о том, как живет российская провинция. Скольким еще регионам дозревать до реализации, пропускать вперед политически важные работы? И насколько нужна трасса Москва—Казань или новое скоростное сообщение между двумя столицами? Или мост с Сахалина на материк? Да и сколько их, показушных, безумно дорогих проектов, далеких от реальной российской действительности? Пусть Ленский мост изменит ситуацию к лучшему. Хотя мы знаем: велика Россия — всем не поможешь.