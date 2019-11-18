Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев

Один из создателей систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев умер в Москве, информацию об этом подтвердили в Радиотехническом институте им. А. Л. Минца. Господину Пантелееву было 88 лет.

«Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки (разработал радиолокационную станцию"Дон-2Н" для системы ПРО Москвы.—“Ъ”). Институт выражает искренние соболезнования родным и близким умершего»,— сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Валентин Пантелеев окончил Московский авиационный институт. С 1958 года работал в Радиотехническом институте. Он участвовал в разработке и создании радиолокационной станции обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной радиолокационной станции «Дон-2Н» для системы ПРО Москвы.

Господин Пантелеев награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалями за вклад в обороноспособность страны.