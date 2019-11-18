На месте липецкого жилкомплекса «Авангард» могут построить социальные объекты

В Липецке территорию, ограниченной улицами Юных Натуралистов, Папина, Ульяны Громовой, Союзной, включая переулок Яблочкина, могут перевести в зону малоэтажной застройки, сообщила пресс-служба региональной администрации. Изменения будут внесены в генплан Липецка, уверили в пресс-службе. На этом участке разрешат возводить дома высотой до четырех этажей. Кроме того, по поручению губерантора Игоря Артамонова «была рассмотрена возможность возведения объектов социальной направленности».

Понижение этажности связано с многочисленными жалобами на строительство жилкомплекса «Авангард» местной компании «Строймастер», пояснили в администрации. В переулке Яблочкина застройщик планировал возвести два 25-этажных дома. Резко против проекта выступили местные жители. После вмешательства властей у компании отозвали разрешение на строительство.

Подробнее о противостоянии жителей и застройщика читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Александр Прытков