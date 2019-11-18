Суперкомпьютер Сбербанка стал 29-м в мировом рейтинге

Суперкомпьютер Christofari, разработанный облачной платформой «Сбербанка» SberCloud занял 29-е место в мировом рейтинге тoп-500. Ранее Россия была представлена в рейтинге только двумя системами — «Ломоносов-2» Московского государственного университета и суперкомпьютером Росгидромета, сообщал “Ъ” 19 июня. Оба потеряли позиции в новом рейтинге. «Ломоносов-2» опустился с 93-го на 107-е место, а компьютер Росгидромета — с 365-го на 465-е.

Рейтинг топ-500 составляется с 1993 года два раза в год учеными из США и Германии. Минимальный порог для попадания в него в этом году достиг 1,022 петафлопса. Производительность суперкомпьютера Сбербанка в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопса, сообщал ранее банк.

О том, зачем Сбербанку самый быстрый в России суперкомпьютер, в интервью “Ъ FM” рассказал глава SberCloud Александр Сорокоумов.

Юлия Тишина