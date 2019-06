«Ломоносов» недобрал баллов

№ п/п Страна Название Производитель Максимальная производительность, петафлопс 1 США Summit IBM 148,6 2 США Sierra IBM / NVIDIA / Mellanox 94,64 3 КНР Sunway TaihuLight Национальный исследовательский центр параллельных компьютерных вычислений и технологий 93,014 4 КНР Tianhe-2A Оборонный научно-технический университет армии Китая 61,444 5 США Frontera Dell EMC 23,516 6 Швейцария Piz Daint Cray Inc. 21,23 7 США Trinity Cray Inc. 20,158 8 Япония AI Bridging Cloud Infrastructure Fujitsu 19,88 9 Германия SuperMUC-NG Lenovo 19,476 10 США Lassen IBM / NVIDIA / Mellanox 18,2 93 Россия «Ломоносов-2» «Т-Платформы» 2,478 365 Россия Суперкомпьютер ГВЦ Росгидромета Cray Inc., «Т-Платформы» 1,2