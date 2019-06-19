«Ломоносов» недобрал баллов

В мировом рейтинге суперкомпьютеров топ-500 осталось только два российских проекта — «Ломоносов-2» из МГУ и суперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета. Первой версии «Ломоносова», в 2011 году входившей в топ-15 наиболее мощных компьютеров в мире, уже не хватает производительности, чтобы попасть в рейтинг. В России производство суперкомпьютеров обходится дороже, чем в Китае и США, говорят эксперты.

В 53-й версии мирового рейтинга суперкомпьютеров тoп-500 Россия представлена только двумя системами — «Ломоносов-2» Московского государственного университета (93-е место) и суперкомпьютером Росгидромета (365-е), следует из опубликованного отчета. Оба устройства потеряли позиции: в предыдущей редакции рейтинга, опубликованной в ноябре, «Ломоносов-2» занимал 79-е место, а суперкомпьютер Росгидромета — 283-е. Система «Ломоносов», еще в ноябре занимавшая 487-е место, впервые выпала из рейтинга. Она была включена туда в июне 2011 года как один из самых мощных компьютеров в мире, заняв 13-е место.

Рейтинг топ-500 составляется с 1993 года два раза в год несколькими учеными из США и Германии. Минимальный порог для попадания в него в этом году достиг 1,022 петафлопса. Первые четыре строчки рейтинга последний год остаются без изменений: первое и второе места занимают американские суперкомпьютеры Summit и Sierra, третье и четвертое — китайские Sunway TaihuLight и Tianhe-2A. Пятую строчку занял единственный новый компьютер в топ-10 — Frontera, установленный в Центре перспективных компьютерных вычислений университета Техаса (см. таблицу).

В целом в топ-500 за превосходство борются Китай (представлен 219 суперкомпьютерами) и США (116), технологическую гонку также ведут Япония (29), Франция (19), Великобритания (18) и Германия (14).

Область высокопроизводительных вычислений — пик мировой гонки технологий, здесь прогресс очень быстр, поэтому за полгода наши суперЭВМ заметно потеряли позиции в рейтинге, а новых в России не строили, констатирует представитель разработчика микропроцессоров МЦСТ Константин Трушкин. Стоимость суперкомпьютера Summit оценивалась примерно в $200 млн, исходя из чего цена 1 петафлопса его мощности составляет около $1 млн. Россия же пока не может перейти к такой цене удельной мощности суперкомпьютера, у нас их стоимость будет дороже, отмечает господин Трушкин.

Дмитрий Медведев, на тот момент президент РФ, в июле 2009 года Огромная часть предпринимателей, не говоря уже о чиновниках, вообще не знают, что такое суперкомпьютеры.

Всего в России далеко не два суперкомпьютера, есть отечественный список топ-50, отмечает руководитель департамента технической экспертизы и продвижения продуктов «Т-Платформ» Александр Мурашов. «Ломоносов», по его словам, построен на достаточно старых комплектующих, но сейчас в глобальном рейтинге 364 из 500 позиций занимают суперкомпьютеры последних трех лет. По его словам, аналогичных «Ломоносову» машин в списке осталось только три — две в Китае и одна в Японии. «Суперкомпьютер был действительно одним из лучших, аналогичные машины практически исчезли из списка после ноября 2015 года, а "Ломоносов" продержался до июня 2019 года»,— подчеркивает он. При этом «Ломоносов-2» «постоянно развивается, расширяется, оптимизируется разработками студентов МГУ и, возможно, еще не раз увеличит вычислительную производительность», уверен господин Мурашов.

России нужно строить новые суперкомпьютеры на отечественных технологиях и процессорах, «чтобы развивались по цепочке все российские компании», считает Константин Трушкин. Первоочередной и наиболее эффективный инструмент развития суперкомпьютерных технологий в России — бюджетные инвестиции и регулирующие документы, которые должны обязывать решать в том числе прорывные задачи, добавляет Александр Мурашов.

Владислав Новый