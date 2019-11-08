Сбербанк создал самый производительный суперкомпьютер в России

Сбербанк и SberCloud (облачная платформа банка) представили на международной конференции AI Journey суперкомпьютер Christofari, который, по их заявлению, является самым производительным в России. Пользователям облачного сервиса мощности вычислительной машины будут доступны с 12 декабря, сообщила пресс-служба банка.

Ресурсы суперкомпьютера позволят разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта. По словам исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского, облачная платформа делает мощности компьютера доступными для компаний любого масштаба — для работы с алгоритмами искусственного интеллекта им не придется наращивать собственную ИТ-инфраструктуру. Суперкомпьютер может использоваться для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций — например, работающих в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной отраслях, ретейле, химии, медицине и других сферах.

Суперкомпьютер создан в партнерстве с компанией NVIDIA на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Его производительность в проведенных тестах LINPACK достигла 6,7 PFLOPs.

Вчера, 7 ноября «Росатом» объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование общим объемом 24 млрд руб. Планируется привлечение поддержки со стороны компаний, которые могут быть заинтересованы в конкурентных преимуществах квантовых платформ.