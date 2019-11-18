Администрацию губернатора Белгородской области возглавила Елена Долманова

Руководить администрацией губернатора Белгородской области в статусе и.о. будет Елена Долманова, сообщила пресс-служба регионального правительства. Госпожа Долманова является заместителем руководителя администрации и начальником контрольного управления ведомства. Как уточнили в пресс-службе, Елена Долманова продолжит работу в этой должности.

Напомним, пост руководителя администрации губернатора стал вакантен в середине ноября. Его по собственному желанию покинул Владимир Перцев, ставший первым заместителем главы Белгородского района. С этой должности господин Перцев может возглавить муниципалитет. Его прежний руководитель Анатолий Попков сейчас находится в московском СИЗО-5 по подозрению во взяточничестве.

Александр Прытков