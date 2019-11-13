Главой администрации Белгородского района может стать Владимир Перцев

Владимиру Перцеву 51 год. Он родился в селе Замостье Грайворонского района Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, затем до 1995 года работал заместителем главы администрации. В 1998-м возглавил администрацию Грайворона, в 2002-м перешел в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского района. В апреле 2010-го стал руководителем администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года возглавил администрацию губернатора.