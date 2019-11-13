Главой администрации Белгородского района может стать Владимир Перцев

Руководитель администрации губернатора Белгородской области Владимир Перцев освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба регионального правительства. Сегодня господин Перцев назначен первым заместителем главы администрации Белгородского района.
Таким образом, чиновник может возглавить район. Напомним, руководитель муниципалитета Анатолий Попков сейчас находится под стражей по подозрению во взяточничестве. Его дело расследуется в Москве.
Владимиру Перцеву 51 год. Он родился в селе Замостье Грайворонского района Белгородской области. В 1990–1994 годах возглавлял спорткомитет муниципалитета, затем до 1995 года работал заместителем главы администрации. В 1998-м возглавил администрацию Грайворона, в 2002-м перешел в аппарат губернатора на должность консультанта управления организационно-контрольной работы. В 2005–2010 годах был первым заместителем главы местного самоуправления Грайворонского района. В апреле 2010-го стал руководителем администрации Ракитянского района. В декабре 2018 года возглавил администрацию губернатора.