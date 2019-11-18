В Курской области повысят нормативы накопления отходов

Норматив накопления отходов в Курской области будет увеличен, сообщила пресс-служба региональной администрации. Сейчас норма, от которой рассчитывается и тариф на вывоз мусора, составляет 1,5 кубометра в год. По итогам завершившихся сезонных замеров образования отходов норматив составит 1,93 кубометра для многоквартирных домов и до 1,97 — для индивидуальных жилых домов.

По словам курирующего сферу ЖКХ вице-губернатора Алексея Смирнова, замеры образования отходов проводились совместно с регоператорами, «чтобы установить объективные нормативы и они не работали себе в убыток». «Замеры показали, что норматив должен быть выше, но он все равно будет значительно ниже, чем тот, что действовал до декабря 2018 года»,— отметил господин Смирнов.

Напомним, норма в 1,5 кубометра была установлена для снижения платы за вывоз мусора. До уменьшения норматив составлял от 1,9 до 2,88 кубометров. После этого обслуживающий 17 муниципалитетов региональный оператор по обращению с отходами «Экопол» заявил о мусорном коллапсе, так как выручка компании упала на 45%. В конце прошлой недели сопровождающая мусорную реформу публично-правовая компания «Российский экологический оператор» отметила риск банкротства регоператоров в Курской области.

Подробнее о том, к чему привело снижение норматива накопления, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский мусор недооценили».

Александр Прытков